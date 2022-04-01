Социальные пенсии с 1 апреля планово проиндексированы на 8,6%

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Как ранее сообщили в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось 4 миллионов человек.

Это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. На это в федеральном бюджете было заложено более 33,5 миллиардов рублей до конца 2022 года.