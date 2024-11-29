Социальные контракты помогли многодетным родителям из Пестравки начать собственное дело

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Одной из наиболее востребованных мер поддержки, предоставляемых в нашем регионе в рамках национального проекта «Демография», был и остается социальный контракт. Как и в прошлом году, когда жителями региона было заключено около 7 тысяч соцконтрактов, самым популярным направлением остается ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.



Одной из многодетных семей, где оба супруга заключили социальный контракт, стала семья Токаревых из Пестравского района. В семье Токаревых пять человек: родители и трое детей. Старший сын Богдан учится в Самарском колледже строительства и предпринимательства. Дочь Ксения — школьница, а младший сын Ярослав - скоро отметит первый год жизни. Родители все свободное время посвящают семье и детям, но и занимаются саморазвитием - оформили социальные контракты на собственное дело. Несколько лет назад Наталья первой оформила социальный контракт и открыла собственную парикмахерскую. Она прошла обучение, закупила необходимое оборудование и теперь делает женщин красивыми и ухоженными. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком, и без проблем может заниматься любимым делом, которое еще и существенно увеличивает доходы семьи.



А в этом году этой государственной поддержкой воспользовался и Сергей, супруг Натальи. Ранее он работал дальнобойщиком и надолго уходил в рейсы. С помощью социального контракта он приобрел необходимое оборудование и открыл свою мастерскую, где занимается художественной ковкой.



«Компрессор большой поставили. До этого был маленький, не хватало на покраску деталей. Еще приобрел торцовочную машинку, с ее помощью можно резать металл и делать более точные и красивые детали. Раньше приходилось все делать вручную, а теперь процесс значительно ускорится. Так что деньги соцконтракта пошли в дело», - говорит Сергей Токарев.

Наталья отмечает, что такая помощь очень нужна семьям: «Это конечно, огромная поддержка государства, которая очень помогает, в частности и нашей семье».



Семья Токаревых получает и другие меры государственной поддержки, положенные им как многодетным. Например, сейчас они оформляют региональный семейный капитал, который положен всем семьям, где появился третий ребенок. Необходимо отметить, что по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, порядок предоставления регионального семейного капитала значительно упрощен - теперь он предоставляется без предъявления чеков.



В настоящее время в Самарской области действуют 38 мер социальной поддержки семей с детьми, проводятся различные мероприятия, направленные на помощь семьям, поддержку и укрепление традиционных семейных ценностей. Около 33 тысяч многодетных семей получают меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

Фото: «Волжская коммуна»