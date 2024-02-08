Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
В Самаре на Утевской автомобилистка сбила пешехода
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
Второй смартфон в подарок в билайне!
Второй смартфон в подарок в билайне!
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Самарец погиб в ДТП в Борском районе
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.15
0.47
EUR 98.09
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты

8 февраля 2024 11:32
133
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты

Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Заявки принимаются до 15 марта.

С 2020 года наш регион по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в число лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам первого конкурса 2024 года Самарская область на 4 месте в стране по количеству поддержанных Фондом проектов НКО (60) и на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга по объему выигранных грантовых средств (более 175,7 млн руб.). Всего с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,3 млрд руб.

В новом конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации не менее чем за 6 месяцев до даты завершения приема заявок на конкурс.

Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Для участия необходимо подать заявку в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф по одному из направлений:
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4. Поддержка молодежных проектов;
5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6. Сохранение исторической памяти;
7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
8. Охрана окружающей среды и защита животных;
9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11. Развитие институтов гражданского общества.

Итоги конкурса будут объявлены в июне 2024 года.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
06 февраля 2024, 19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области. Общество
646
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
06 февраля 2024, 15:34
В Самаре отметили День российской науки
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала. Общество
722
В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира Путина.
05 февраля 2024, 20:53
Тарифы, благоустройство и работа с обращениями граждан: Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве области
В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира... Политика
2481
В центре внимания
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
75
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
131
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
167
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
8 февраля 2024  09:27
В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях
169
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
621
Весь список