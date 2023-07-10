Сотрудников Госавтоинспекции поощрили за оперативное задержание подозреваемого в особо тяжком преступлении

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Начальник Управления уголовного розыска областного главка МВД полковник полиции Павел Жилюнов за проявленный профессионализм вручил сотрудникам Госавтоинспекции Республики Татарстан Почетные грамоты и ценные подарки.

Как сообщалось ранее, в отдел полиции поступило сообщение, что на улице Водников города Самары мужчина вытолкнул девушку с ножевым ранением шеи из салона иномарки и скрылся. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре оперуполномоченными уголовного розыска автомобиль погибшей был обнаружен брошенным недалеко от места происшествия, установлена личность, транспорт и возможный маршрут передвижения злоумышленника.

Через несколько часов в Казани сотрудники ДПС - старший лейтенант полиции Фаиль Мифтахов и лейтенант полиции Салават Хидиятуллин остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого.

По поручению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова, выехав в Республику Татарстан, полковник полиции Павел Жилюнов от имени руководства и коллектива уголовного розыска поблагодарил полицейских и вручил им почетные грамоты и ценные подарки за образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленную инициативу и профессионализм при задержании подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО