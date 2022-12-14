Сотрудники ГИБДД региона продолжают оказывать помощь водителям в сложных ситуациях

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12 декабря текущего года в Волжском районе Самарской области на федеральной трассе "Самара -Большая Черниговка" на границе с республикой Казахстан у грузового автомобиля «Вольво», следовавшего из Казахстана в город Саратов, произошла поломка двигателя.

Водитель большегруза долгое время пытался самостоятельно устранить возникшую неполадку, однако завести замерзший тягач ему так и не удалось.

Находясь на маршруте патрулирования федеральной трассы, экипаж отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району в составе старших лейтенантов полиции Олега Телегина и Владимира Иванова заметили стоящий на обочине с включенной аварийной сигнализацией автомобиль. Водитель растерянно стоял рядом с грузовиком. Инспекторы ДПС решили узнать у мужчины, нужна ли ему какая-то помощь, и остановились рядом. Водитель пояснил, что уже почти час не может завести двигатель.

В первую очередь автоинспекторы пригласили его в патрульный транспорт и напоили горячим чаем. А затем, когда водитель согрелся, сотрудники полиции помогли ему завести грузовой автомобиль.

Проезжающие мимо водители, которые тоже обращали внимание на стоявший на обочине большегруз, охотно останавливались и помогали вместе с полицейскими устранять поломку. Общими усилиями транспортное средство удалось завести. Водитель поблагодарил всех, кто оказал помощь, за неравнодушие к чужим проблемам.

В сложных погодных условиях или непредвиденных дорожных ситуациях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Фото: ГУ МВД СО