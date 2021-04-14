Сотрудники ГИБДД Кинельского района провели флешмоб «Так модно. Пристегнись»

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Дети – самые важные пассажиры в автомобиле, и за их безопасность несут ответственность взрослые. Чтобы обратить внимание взрослых на обеспечение безопасной перевозки детей, сотрудники Управления ГИБДД по Самарской области провели региональный флешмоб под названием «Так модно. Пристегнись».

Сотрудники ГИБДД Кинельского района вблизи дошкольных образовательных учреждений провели с родителями – водителями разъяснительные беседы по правилам перевозки юных пассажиров.

Данная акция имела большой успех среди пользователей популярных социальных сетей, так, к примеру, под хештегом #Такмоднопристегнись были опубликованы фотографии не только юных пассажиров, но и их родителей, что, непременно, обратило внимание на важность использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности в салоне автомобиля.

Госавтоинспекторы выражают надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей.

Фото: ГУ МВД СО