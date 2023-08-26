Сотрудники УВМ СО выдали документы уроженка Туркменистана - участнице Гос.программы

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43-летняя уроженка Туркменистана выразила признательность сотрудникам полиции за оказание консультативной и практической помощи при оформлении документов.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.

Один из таких примеров 43-летняя гражданка соседней республики, которая уже не первый год живет в Самаре. Окончив профессиональное училище по специальности «Бухгалтер-экономист», она приехала в наш город.

Узнав о том, что подходит по критериям – имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и специальное образование, женщина подала заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Сотрудники полиции вручили ей свидетельство участника Государственной программы, разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислили перечень необходимых документов. Женщина выразила признательность сотрудникам полиции за доброжелательность и оказание консультативной помощи.

Сейчас уроженка соседней республики продолжает реализовывать себя в трудовой сфере, окончив один из университетов по специальности «Экономика» и в дальнейшем планирует обратиться в УВМ ГУ МВД России по Самарской области с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Фото: ГУ МВД СО