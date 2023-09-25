Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области присоединились к проекту «Подарим книги Донбассу»

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В Донецкой и Луганской народных республиках есть большая потребность в литературе на русском языке. В последние годы ввоз книг на русском языке в эти регионы был запрещен. Значительная часть библиотечного фонда была изъята, а многие учреждения культуры разрушены.

Сейчас в новых регионах восстанавливается мирная жизнь, и библиотекам требуются издания разной направленности: от классических произведений и детской литературы - до научных публикаций.

«Этот проект имеет большое культурное и социальное значение, как для жителей новых субъектов Российской Федерации, так и для нас - жителей Самарского региона, - говорит заместитель руководителя управления Росреестра по Самарской области Татьяна Александровна Титова. - Ведь русский язык - это наше национальное достояние, общее историческое прошлое, настоящее и будущее. Отрадно, что с помощью сотрудников самарского Росреестра будут пополнены книжные фонды 160 библиотек Донбасса».

Сотрудники самарского Росреестра принесли свои книги в дар, вложив в них письма с добрыми пожеланиями соотечественникам. Теперь эти книги смогут порадовать своих новых читателей.

«Мы узнали об этом проекте и сразу откликнулись, - делится специалист пресс-центра самарского Росреестра Юлия Шумилина. - Принесли учебники, детскую, научную и художественную литературу, томики поэзии. Надеемся, что эти книги помогут людям почувствовать наше тепло, ускорят возвращение к мирной жизни».