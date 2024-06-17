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Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
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Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови

17 июня 2024 17:39
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Представители УФСИН, участвовавшие сегодня в мероприятии по сдаче донорской крови, пообещали сделать эту акцию доброй традицией и вновь придут уже в конце лета.

Данное мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора крови. Благотворительная деятельность стала традицией для всех сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Каждый работник пенитенциарного ведомства понимает, что за таким простым действием, как сдача крови, может стоять спасение жизни человека. Собранная донорская кровь может сыграть ключевую роль в случае, если пациент пережил сильную кровопотерю, а также помочь людям с хроническими заболеваниями легких, желудка и кишечника.

В этом году численность участников значительно отличалась от предыдущих лет. В акции приняли участие сразу 50 сотрудников. Возглавил делегацию сотрудников УИС заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Максим Мищенко.

Перед сдачей крови потенциальные доноры прошли подробное анкетирование и предварительное обследование, включающее в себя основные лабораторные исследования и консультацию терапевта.

Представители УФСИН, участвовавшие сегодня в мероприятии по сдаче донорской крови, пообещали сделать эту акцию доброй традицией и вновь придут уже в конце лета.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Мероприятия Самара

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