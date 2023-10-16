Сотрудники уголовного розыска областного главка проводят встречи с работниками Самарских предприятий

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Заместитель начальника уголовного розыска полковник полиции Владимир Корнеев рассказал как обезопасить себя от действий мошенников.

Сотрудники полиции областного главка на постоянной основе проводят встречи с работниками Самарских предприятий на которых обсуждают вопросы профилактики и противодействия мошенничествам.

Так, заместитель начальника уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Владимир Корнеев рассказал работникам Самарских предприятий об основных мошеннических схемах и о том, как следует действовать, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

Владимир Анатольевич предупредил, что любое сообщение или телефонный звонок, предполагающий дистанционный перевод денежных средств, должен настораживать, а также привел конкретные примеры, когда граждане, попадаясь на уловки аферистов, перечисляют им крупные суммы денег.

Полковник полиции призвал использовать сложные пароли для безопасности личных аккаунтов, устанавливать антивирусные программы и фильтры для защиты.

В завершении встречи заместитель начальника управления уголовного розыска ответил на все интересующие вопросы, в ответ получив благодарность от слушателей.