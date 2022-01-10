Сотрудники УГИБДД СО обустроили зимний сад для юных воспитанников социального Центра «Ровесник»

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Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителем Общественного совета при УМВД Самары Александром Чернышевым посетили филиал Центра социального обслуживания населения «Ровесник».

Встреча с юными воспитанниками Центра прошла в канун новогоднего праздника.

Гости встречи пообщались на тематику безопасности дорожного движения, отметив, что соблюдать правила дорожного движения должны все в общем порядке и независимо от социального статуса.

После правового ликбеза по ПДД, госавтоинспекторы раскрыли главный сюрприз встречи – это создание «зимнего сада» в Центре. Вместе с ребятами было выбрано место для его открытия - теплая и светлая часть холла, где сад будет хорошо виден как воспитанникам, так и всем посетителям. Затем, вместе со специалистом по озеленению Анастасией Баскаковой, сотрудники Госавтоинспекции подарили Центру красивые экзотические и комнатные растения: каллизия, сингониум, дизиготека, хойя, фикус, гибискус, бегония, панданус и многие другие. Все вместе, ребята и взрослые, расставили растения на полки.

В свою очередь представитель Общественного совета Александр Чернышев пообщался с воспитанниками Центра на разносторонние темы, дав немало важных жизненных советов подросткам старшего возраста, а затем, подарил для пополнения коллекции зимнего сада зеленые растения.

В завершение встречи инспекторы ГИБДД пожелали ребятам успеха в новом году, вручили полезные подарки в виде книжек по ПДД и световозвращателей, а также сладкие презенты.

Зимний сад только заложен и требует дальнейшего ухода, полицейские выражают надежду, что такой вид трудовой деятельности, как забота за садом и его содержание, воспитает у ребят положительные личностные качества: самоорганизованность, ответственность, бережливость, готовность принять участие в труде.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области