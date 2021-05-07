Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Родине

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35 сотрудников колоний и следственных изоляторов УФСИН России по Самарской области торжественно поклялись на верность Родине и служебному долгу. Церемония принятия Присяги состоялась у мемориала памяти работникам правоохранительных органов, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 1999 года.

Почетными гостями мероприятия были председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественного совета при УФСИН региона Павел Покровский, члены Общественного совета Сергей Рязанов и Евгений Синюков. Они тепло поздравили принявших Присягу, пожелали им успехов в службе, профессионального роста.

Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов выразил надежду, что принятие Присяги станет важным этапом в судьбе работников УИС. Он нацелил сотрудников на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, повышение правовой грамотности.

К поздравлениям присоединилась председатель ветеранской организации УФСИН Наталья Чайковская. Она отметила, что в этом году исполняется несколько славных дат. Это 76 годовщина Великой Победы, 170-летие Самарской губернии. И призвала встретить эти события успехами в работе.

В рамках мероприятия организовано показательное выступление сотрудников отдела специального назначения «Мангуст», а также совместное фотографирование на долгую память, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО