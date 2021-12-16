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Сотрудники УФСИН СО стали лауреатами губернской акции «Благородство»

16 декабря 2021 18:07
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Среди лауреатов есть сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы региона. Их более 50 человек.

В Самарской области подведены итоги XXIV губернской общественной акции «Благородство». Организаторы мероприятия - Самарское областное отделение Союза журналистов и Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Цель акции – поощрение людей неравнодушных, готовых прийти на помощь, оказать поддержку в трудной жизненной ситуации, совершивших мужественный, героический поступок.

Среди лауреатов есть сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы региона. Их более 50 человек.

В 2021 году в оргкомитет поступило 250 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области. По решению его Общественного совета лауреатами акции стали 32 жителя Самарской области. Из них два сотрудника УИС.

Так, младший инспектор группы надзора отдела безопасности областной туберкулезной больницы прапорщик внутренней службы Александр Силкин задержал вора с поличным.

Другой лауреат – инспектор группы профессиональной и служебной подготовки УФСИН капитан внутренней службы Игорь Паршин не позволил злоумышленникам проникнуть в помещение банка, задержал их и сдал подоспевшим полицейским.

Лауреатам вручены дипломы и ценные подарки. Их тепло поздравили сослуживцы.

 

Пресс-службы УФСИН России по Самарской области

 

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