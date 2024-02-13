Сотрудники УФСИН СО - серебряные призеры Спартакиады Общества «Динамо» по лыжным гонкам

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На лыжной базе «Динамо» соревнованиями по лыжным гонкам был дан старт Спартакиаде - 2024 Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

Команду УФСИН России по Самарской области представляли капитан внутренней службы Баранов Иван (КП-1), лейтенант внутренней службы Федорова Милена (ИК-6), прапорщик внутренней службы Цыганов Владислав (ИК-16), прапорщик внутренней службы Белявцев Илья (КП-1).

В общекомандном зачете в первой группе сотрудники УФСИН России по Самарской области заняли второе место, уступив один бал сборной ГУ МВД России по Самарской области.

Призеров наградили дипломами, медалями и кубками, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО