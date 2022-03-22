Сотрудники УФСИН СО провели рабочую встречу с представителями администрации региона

100

В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, начальник отдела трудовой адаптации осужденных полковник внутренней службы Светлана Бурлакова, заместитель министра по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Самарской области Наталья Ржевская и заместитель директора – руководитель аппарата ООО «ЭкоСтройРесурс» Светлана Кулиева.

Во время переговоров сотрудники уголовно-исполнительной системы рассказали о методах и формах сотрудничества исправительных подразделений с муниципальными предприятиями, в том числе о преимуществах при заключении государственных контрактов. Также состоялась презентация продукции, выпускаемой производственным сектором УИС.

Кроме того, обсуждался план взаимодействия в 2022 году. Перспективным направлением выбрано благоустройство дворовых территорий и изготовление контейнеров для раздельного сбора отходов. Отмечалось, что в прошлом году в рамках взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями было выполнено 37 госзаказов на сумму более 16 миллионов рублей. Это позволило привлечь к труду более 150 осужденных.

На совещании принято решение о развитии дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области