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Сотрудники УФСИН СО провели канистерапию для воспитанников школы-интерната в Чапаевске

20 февраля 2021 14:35
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В ходе мероприятия ребята могли погладить и покормить животных, которых сотрудники привезли с собой, что вызвало массу положительных эмоций. 

Инициатором стал кинолог ИК-29 прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова, которая является волонтёром для людей с ограниченными возможностями здоровья уже 4 года.

Инициативу сотрудника поддержало руководство исправительной колонии № 29 и следственного изолятора № 4. С этой целью был выделен транспорт и питомцы. Это немецкая овчарка Регина и шпиц Шери. 

В мероприятии приняли участие начальник кинологической службы УФСИН капитан внутренней службы Владимир Соколов, заместитель начальника отдела охраны ИК-29 капитан внутренней службы Евгений Волков, прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова и сотрудник СИЗО-4 прапорщик внутренней службы Анастасия Афанасьева.

Волонтеры провели беседу о роли и месте служебных собак в правоохранительных органах и Вооруженных силах. Особенно подробно они рассказали об использовании животных в годы Великой Отечественной войны, их вклад в разгром немецко-фашистских войск. А также показали мастер-класс по умениям и навыкам дрессировки собак.

В ходе мероприятия ребята могли погладить и покормить животных, в том числе и кроликов, которых сотрудники привезли с собой, что вызвало массу положительных эмоций. 

В завершении встречи директор школы-интерната вручила волонтерам УИС региона почетные грамоты и пригласила их чаще приезжать в учебное заведение, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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Комментарии

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