Сотрудники УФСИН СО приняли участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»

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Целью всероссийской акция «Вахта памяти» является почитание и сохранение памяти о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, героически погибших при выполнении служебных задач.



Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Торжественное собрание открыл временно исполняющий обязанности директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Розин. Также в акции приняли участие заместитель руководителя ведомства генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, начальник Управления кадров ФСИН России полковник внутренней службы Александр Федоров, Председатель региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата уголовно-исполнительной системы генерал-майор внутренней службы в отставке Леонид Ширяев, временно исполняющий обязанности председателя Общественного совета при ФСИН России Александр Воронцов, наместник Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и капитан внутренней службы Анна Закирова, дочь Героя России Ильфата Закирова, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Демидов, заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко и другие сотрудники территориальных органов ФСИН России.



– На всех этапах становления и развития страны наш личный состав показывает мужество и отвагу. Ежедневно сотрудники демонстрируют выдержку, принципиальность и честность, при этом сохраняя человеколюбие и безмерное милосердие. Мы обязаны помнить и чтить людей, отдавших жизнь во благо Отечества, - обратился к участникам собрания временно исполняющий обязанности директора ФСИН России Александр Розин.



В память об ушедших товарищах Александр Розин, Анна Закирова и игумен Мефодий зажгли свечу памяти, после чего сотрудники самарского УФСИН наряду со всеми территориальными органами ФСИН России приняли эстафету и также зажгли свечу памяти.



После завершения видеоконференции сотрудники регионального ведомства почтили память погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области. Выразили слова соболезнования и благодарности присутствующей жене и дочери погибшего при исполнении служебных обязанностей младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИТК-10 СИДиСР УВД Самарской области Геннадия Маркина.



Представители УФСИН России по Самарской области на постоянной основе оказывают необходимую социально-бытовую помощь членам семей погибших сотрудников, содействуют в организации обучения и отдыха их детей. Кроме того, оказывают материальную поддержку.



В течение месяца в самарских пенитенциарных учреждениях пройдут памятные мероприятия с приглашением родственников погибших сотрудников.



Всероссийская акция «Вахта Памяти» призвана объединить всех работников УИС. Важно, чтобы каждое поколение сотрудников нашей системы помнило о подвигах своих предков ради будущего Отечества, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО