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Сотрудники УФСИН СО приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона

14 октября 2022 16:21
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По вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона по вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК.

Открыл мероприятие председатель комиссии Виктор Полянский. Он представил новых членов Общественной наблюдательной комиссии. Затем Виктор Владимирович нацелил участников на продуктивную работу, особенно подчеркнув важность сотрудничества общественных организаций и правоохранительных структур. Сейчас важно полнее задействовать потенциал взаимодействия для поддержания законности и правопорядка в подразделениях УИС.

В свою очередь член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский отметил необходимость активизации деятельности общественных и религиозных организаций с Общественным советом УИС. Такая работа не только повысит авторитет общественников в глазах самарцев, но и положительно скажется на правовом воспитании подрастающего поколения. Нужно искать новые формы взаимодействия, наполнить испытанные подходы новым содержанием.

Существенные добавления в ход разговора внес член комиссии Игорь Косилов. Он предложил более активно наполнять новым содержанием сотрудничество между общественными организациями и представителями правоохранительных органов.

Помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов рассказал об опыте работы руководителей исправительных учреждений с представителями общественных организаций. В практику прочно вышло проведение совместных мероприятий, поездок в колонии и СИЗО, организации приемов по личным вопросам.

Также были намечены мероприятия по работе на следующий период. Кроме того, новым членам ОНК вручены мандаты, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО

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