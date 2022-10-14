Сотрудники УФСИН СО приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона

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Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона по вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК.



Открыл мероприятие председатель комиссии Виктор Полянский. Он представил новых членов Общественной наблюдательной комиссии. Затем Виктор Владимирович нацелил участников на продуктивную работу, особенно подчеркнув важность сотрудничества общественных организаций и правоохранительных структур. Сейчас важно полнее задействовать потенциал взаимодействия для поддержания законности и правопорядка в подразделениях УИС.



В свою очередь член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский отметил необходимость активизации деятельности общественных и религиозных организаций с Общественным советом УИС. Такая работа не только повысит авторитет общественников в глазах самарцев, но и положительно скажется на правовом воспитании подрастающего поколения. Нужно искать новые формы взаимодействия, наполнить испытанные подходы новым содержанием.



Существенные добавления в ход разговора внес член комиссии Игорь Косилов. Он предложил более активно наполнять новым содержанием сотрудничество между общественными организациями и представителями правоохранительных органов.



Помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов рассказал об опыте работы руководителей исправительных учреждений с представителями общественных организаций. В практику прочно вышло проведение совместных мероприятий, поездок в колонии и СИЗО, организации приемов по личным вопросам.



Также были намечены мероприятия по работе на следующий период. Кроме того, новым членам ОНК вручены мандаты, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО