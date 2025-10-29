Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции

136

В рамках масштабной акции по добровольной сдаче донорской крови сотрудники УФСИН России по Самарской области проявили высокую гражданскую ответственность и солидарность. Мероприятие прошло в актовом зале управления, оборудованном под мобильный донорский пункт.

Медицинские специалисты мобильной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови совместно с медико-санитарной частью УФСИН России по Самарской области организовали процедуру забора крови для более чем 50 добровольцев.

Перед сдачей крови добровольцы прошли обязательный предварительный осмотр: заполнили личные анкеты, прошли измерение артериального давления и проконсультировались о своём самочувствии, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО