Сотрудники УФСИН СО посетили школу-интернат для детей инвалидов

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Инструкторы-кинологи - прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова и старший сержант внутренней службы Ксения Лошкарева - приехали в специализированное учебное заведение со своими четвероногими питомцами.

Сотрудники УИС рассказали ребятам об истории и традициях уголовно-исполнительной системы, особенностях службы в ней. А затем провели сеансы канистерапии.

Канистерапия – это особый метод лечения и реабилитации человека с использованием специально отобранных и обученных собак.

Как говорит Анастасия Генералова, во время общения с собаками терапевтический эффект достигается за счёт вовлечения животных в совместные игры с пациентами, а также тактильного взаимодействия. Такие занятия благотворно действуют на детскую психику и особенно нравятся детям, которые с трудом идут на контакт. Ведь большинство детей-инвалидов не имеют возможности общения со сверстниками.

Общение с немецкими овчарками и йоркширским терьером очень понравилось воспитанникам школы-интерната. Сотрудники УИС и руководство учебного заведения договорились, что такие встречи станут постоянными, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области