Сотрудники УФСИН СО доставили гуманитарную помощь в школу-интернат для детей с ОВЗ

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Учебное заведение для ребят с ограниченными возможностями по здоровью расположено в селе Старый Буян. Сюда сотрудники УФСИН доставили одежду, обувь, игрушки.

Сбор необходимых вещей организовала инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-29 прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова. Гуманитарную помощь собирали работники нескольких подразделений уголовно-исполнительной системы. Особое внимание они обращали на качество предметов.

Подарки были с благодарностью приняты руководством школы-интерната и учениками. В свою очередь они провели экскурсию для сотрудников. Показали процесс обучения ребят, их увлечения и комнаты, где проживают дети, живущие далеко от дома. В школе есть теплицы, огород, помещение для ткацких станков, на которых девочки изготавливают ковры.

Плодотворное сотрудничество намечено продолжать и дальше. Об этом шел разговор между педагогами и дарителями. Уже запланировано несколько мероприятий, в том числе и канистерапия со служебными собаками.

- Сбор и доставка гуманитарной помощи нуждающимся - наша добрая традиция. Проводимые мероприятия свидетельствуют о высоких нравственных качествах сотрудников и помогают сплочению коллектива, - сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.

Фото: пресс-служба УФСИН СО