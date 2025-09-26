Я нашел ошибку
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудники УФСИН России по Самарской области провели соревнования по рыбной ловле

26 сентября 2025 12:50
113
В селе Мокша состоялись соревнования по рыбной ловле среди сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области.

 

Участие в соревнованиях приняли опытные рыболовы из различных учреждений ведомства. В атмосфере спокойствия и единения с природой сотрудники продемонстрировали не только мастерство, но и терпение.

По итогам состязаний были определены победители в двух номинациях:

«Лучший по общему весу улова»:

1 место — Александр Победаш — результат: более 13 килограмм улова;

2 место — Григорий Тимофеев;

3 место — Александр Горбунов.

 

«Самая крупная рыба»:

Победитель — Григорий Тимофеев поймавший экземпляр значительного размера.

Помимо награждения, сотрудники обменялись опытом, насладились природой и провели время в дружеской, непринуждённой обстановке.

Подобные мероприятия способствуют укреплению командного духа, снижению уровня профессионального стресса и формированию здорового образа жизни.

