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8 июня 2022 года сотрудники УФСИН России по Самарской области примут Присягу на верность Отечеству.

Церемония принятия Присяги состоится у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии примет участие начальник уголовно-исполнительной системы региона генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, а также родные и близкие сотрудников, ветераны УИС.

В ходе церемонии планируется торжественный вынос знамени УФСИН России по Самарской области.

С приветственным словом к молодым специалистам обратится генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.

Принятие Присяги – одно из важнейших событий в службе и жизни сотрудника УИС. Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все требования, изложенные в этой торжественной клятве на верность Родине.

Традиционно завершится мероприятие совместным фотографированием на добрую память.

Кроме того, в этот торжественный день 8 сотрудников УИС получат очередные специальные звания.