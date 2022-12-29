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Сотрудники УФСИН России по Самарской области активно участвуют в акции «Новый год в каждый дом».



В рамках акции собраны продукты питания, предметы личной гигиены, теплые вещи и новогодние подарочные наборы. Всё это будет направлено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям-инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам и иным социально незащищенным категориям граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.



Всего на сегодняшний день сотрудниками уголовно-исполнительной системы Самарской области собрано более сорока тонн гуманитарной помощи.

Фото: УФСИН России по Самарской области