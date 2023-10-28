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Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли туристу из Китая

28 октября 2023 11:49
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Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли туристу из Китая

Проблему с языковым барьером полицейские решили при помощи общения через онлайн-переводчик.

В 2018 году к проведению Чемпионат Мира по футболу сотрудники полиции буквально в режиме реального времени учились общаться с иностранными гражданами с помощью собственных знаний и технических приспособлений. Этот опыт пригодился им и после того, как отгремели последние фанфары Чемпионата.

Так, несколько дней назад, ночью, во время несения службы на а/д «Тольятти-Ташелка» инспекторы ДПС заметили стоящего на обочине мужчину. Полицейские остановились, предложили свою помощь и выяснили, что 19-летний Джон - турист из Китая, путешествует автостопом и пытается добраться до Казани, но проезжающие автомобили не останавливаются на призывы одинокого путника с тяжелой поклажей. Проблему с языковым барьером полицейские решили при помощи общения через онлайн переводчик и предложили замерзшему путешественнику свою помощь: пригласили в патрульный автомобиль погреться и остановили попутный автомобиль. По счастливому стечению обстоятельств, водитель также направлялся  в Казань и с радостью согласился взять с собой попутчика.

Джон выразил признательность неравнодушным сотрудникам ДПС, попросил сделать фото на память и пообещал сообщить, когда доберется до места.

Сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району младший лейтенант полиции Рустам Шафеев и лейтенант полиции Никита Теличко пожелали путешественнику счастливого пути и продолжили патрулировать вверенную территорию.

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