Сотрудники технадзора ГАИ СО проводят контрольную проверку технического состояния школьных автобусов

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Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции региона проводят контрольную проверку технического состояния школьных автобусов. Они осматривают транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверяют работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности.



В ходе проверки анализируются сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы с категорией "Д", привлечения к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством, сроки прохождения технического осмотра автобусов.

К перевозкам детей будут допущены только полностью прошедшие проверку автобусы.



Кроме того сотрудники полиции напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при осуществлении перевозок несовершеннолетних, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО