Сотрудники СУ СО приняли участие в финальных соревнованиях регионального этапа «Зарницы Поволжья»

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в финальных соревнованиях регионального этапа «Зарниц Поволжья», которые прошли в школе № 18 Новокуйбышевска.

Военно-патриотическая игра «Зарница» на протяжении многих лет была и остается настоящим уроком патриотизма и мужества. Она повышает интерес к военной профессии, помогает почувствовать себя частью команды, объединяет и сплачивает детей. Это отличная возможность интересно провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки. Юные участники игры демонстрируют свою силу и ловкость в конкретных заданиях.

Участники мероприятия представили визитные карточки команд, в которых рассказали о героях-воспитанниках образовательных учреждений, в которых они обучаются. Учащиеся проявили свои знания в истории родного края, показали навыки строевой подготовки, стрельбы и прохождения полосы препятствий. Восьмиклассники соревновались в знании приёмов строевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, алгоритма действий при сигнале "Угроза химического заражения", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО