Сотрудники СУ СО поздравили детей, прибывших из ДНР и ЛНР, с Новым годом

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Дети, прибывшие в наш регион с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, в совсем юном возрасте ощутили на себе все тяготы боевых действий: звуки взрывающихся снарядов; долгие часы в подвалах в ожидании окончания бомбежек; потерю родного дома. Все это – лишь малая часть того, что им и их семьям пришлось пережить.

Сотрудники следственного управления по Самарской области помогают семьям адаптироваться на новом месте. Они организовали праздничную программу для детей из семей, находящихся в пункте временного содержания «Звезда Жигулей» в Тольятти.

Праздничное мероприятие прошло в загородном клубе «Маламут Ленд», находящемся на территории эко-парка. Ребят встретил аниматор – конь Юрий, который рассказал все подробности праздничной программы. Затем дети катались в упряжке собаками породы хаски, после чего участвовали в сказочных представлениях, а по окончанию программы всем устроили фото-сессию со сказочными героями и полюбившимися собаками.

В завершении мероприятия сотрудники следственного управления подарили всем детям сладкие подарки.

Офицеры следственного управления и дальше будут оказывать помощь семьям, прибывшим в наш регион с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО