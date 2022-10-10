Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в акции «Братья по крови»

119

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в добровольческой сдаче крови в целях оказания помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.

В рамках гуманитарной акции «Братья по крови», инициированной Председателем Следственного комитета Российской Федерации, офицеры ведомства со всей страны участвуют в добровольной сдаче донорской крови. Сотрудники следственного управления по Самарской области не остались в стороне и приняли участие в мероприятии, целью которого является помощь военнослужащим, получившим ранения и проходящим лечение в медицинских учреждениях.

Руководитель следственного управления Галиханов Марат Файзурахманович отметил, что в настоящее время вклад каждого важен и необходим. Вместе с тем, представители государственной программы развития добровольного донорства сообщают, что по результатам проведенной акции будет заготовлен стратегически важный запас донорской крови в Самарском региональном банке, который в случае острой необходимости будет предоставлен жителям других субъектов.

Фото: СУ СКР СО