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Сотрудники службы режима и надзора приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

13 октября 2023 14:23
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Более двухсот сотрудников службы режима и надзора из всех регионов России собрались в Самарском юридическом институте ФСИН России.

Более двухсот сотрудников службы режима и надзора из всех регионов России собрались в Самарском юридическом институте ФСИН России. Выбор площадки для проведения соревнований был неслучаен. Единственный в Самаре вуз силовой структуры как раз и готовит специалистов в этой сфере для всех субъектов Федерации.

Начальник Самарского юридического института ФСИН России полковник внутренней службы Дмитрий Панарин отметил, что приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний, все ведомственные вузы официально получили закрепление специализации. Так, обучение организации режима, надзора и деятельности подразделений безопасности в уголовно-исполнительной системе проходит в нашем институте.

На торжественном построении к участникам обратился председатель конкурсной комиссии – заместитель начальника Управления режима и надзора ФСИН России, начальник отдела зонального контроля полковник внутренней службы Евгений Слепов. Он подчеркнул важность активного участия в соревнованиях и необходимость высказывать собственную позицию, озвучивать проблемные вопросы и делиться с коллегами опытом, полученным в практической деятельности. От сотрудников службы режима и надзора ФСИН России в основном зависит безопасность и порядок в исправительных учреждениях. Во время дежурства они должны решать всевозможные возникающие проблемы: от ссоры между осужденными до ликвидации коммунальной аварии.

Врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лягошин выступил с приветственным словом и отметил, что сотрудники службы режима и надзора уголовно-исполнительной системы региона успешно решают круг поставленных задач, демонстрируют высокий профессионализм, верность служебному долгу. Многие из них неоднократно поощрялись руководством пенитенциарной системы России и Самарской области.

Что касается участников конкурса, к примеру, один из них Виталий Петрушин – наш земляк, служит младшим инспектором в одном из лечебно-исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области. В профессии уже четыре года. В УИС пришел после армии. Его как одного из лучших отправили на конкурс. Здесь Виталий, как и другие участники, сдавал зачеты по физической подготовке, стрельбе, умению обращаться со специальной техникой. А главное, надо показать высокий профессионализм – найти за две минуты в камере пять спрятанных запрещенных предметов.

В свою очередь Петрушин отмечает, что чего-то сверхсложного в конкурсных испытаниях для нас нет. Все это каждый день встречается в практической работе. Но, борьба идет упорная и напряженная. В течение трех дней сотрудники уголовно-исполнительной системы показывали свои навыки в самых разных дисциплинах. Кроме того, делились служебным опытом.

В завершении мероприятия старшим инспектором по особым поручениям отдела организации надзора Управления режима и надзора ФСИН России подполковником внутренней службы Михаилом Тутарковым и инспектором по особым поручениям отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России подполковником внутренней службы Алексеем Долматовым были отмечены сотрудники, которые показали лучшие результаты. Но, кто из них лучший в своей профессии, будет вскоре решено в центральном аппарате ФСИН России в Москве, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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