Сотрудники СК региона приняли участие в учебно-тренировочных сборах ДПСО «Лиза Алерт»

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Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в учебно-тренировочных сборах по поисковым работам в природной среде, организованных Добровольческим Поисковым Спасательным Отрядом "ЛизаАлерт", сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Целью проведения сборов стало обучение и проверка практических навыков у участников поисковых работ, в том числе при оказании помощи и транспортировки. Всего на территории палаточного лагеря, расположенного в Ставропольском районе Самарской области, работало 8 площадок, посвященных отработке тактики движения на местности с использованием туристического компаса и навигационного оборудования, обучению основам радиосвязи и работы с беспилотными аппаратами. Организаторами также был затронут вопрос об оказании первой медицинской помощи, которая необходима людям, обнаруженным в результате проведенных поисковых мероприятий.

В завершении мероприятия участники пришли к выводу, что при тесном сотрудничестве правоохранительных органов и волонтеров поиски пропавших осуществляются быстрее, а знания, полученные в ходе встречи, возможно помогут спасти чью-то жизнь.

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Фото: скриншот видео