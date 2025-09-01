Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского

136

В честь дня памяти преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя сотрудников уголовно-исполнительной системы, личный состав и руководство СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области посетили Софийский собор.

Олег Барков провел экскурсию по софийскому собору в Самаре. А также рассказал про историю христианства и историю софийского собора и пожелал сотрудникам оставаться добрыми не смотря, что несут нелегкую службу в УИС.

После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола. Далее после богослужения состоялась встреча с духовенством, в ходе которой священнослужитель обратился к сотрудникам с напутственным словом, пожелав им Божьей помощи, крепкого здоровья и душевного мира, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО