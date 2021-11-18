Сотрудники самарской полиции принимают участие во Всероссийском экологическом диктанте

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С 14 по 21 ноября проходит ежегодный Всероссийский экологический диктант, который приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Целями мероприятия являются формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышения уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основой составляющей экологической безопасности.



Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус и на оффлайн-площадках.



Сотрудники различных служб и подразделений самарской полиции активно принимают в нем участие, в стороне не остались и сотрудники управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники пресс-службы и представители Общественного совета при региональном главке. Все участники проверили старые и получили новые знания в сфере экологии, ответив на вопросы связанные с проблемами потребления природных ресурсов, ответственным отношением к природе и охраной окружающей среды.



«Очень много было интересных вопросов, имеющих большое значение в наше время и заставляющих более сознательно относиться к вопросам охраны окружающей среды», - делятся впечатлениями те участники диктанта, кто уже прошел тестирование и рекомендуют остальным обязательно присоединиться к экологическому диктанту.



Все, кто напишут экодиктант, получат сертификаты участников или дипломы победителей, в зависимости от количества набранных баллов. Узнать свои результаты можно будет на портале экодиктанта. Там же представлены видео уроки, полезные и познавательные материалы, с помощью которых можно подготовиться к диктанту.