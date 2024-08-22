Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в автопробеге в честь Государственного флага России

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В День Государственного Флага Российской Федерации сотрудники самарского Росреестра приняли участие в автопробеге в честь знакового события.

Представители молодежных объединений региона в этот день сформировали автоколонну более чем из 20 машин, украшенных флагами России и Самарской области. Стартовал автозабег с любимой жителями и гостями региона самарской Набережной от «Федерации профсоюзов Самарской области». Автоколонна проследовала по центральным магистралям: от Волжского проспекта по улице Ново-Садовой, проспекту Масленникова, Московскому шоссе, трассе М5 «Урал» - до арт-объекта «Цвета России» в поселке городского типа Новосемейкино.

«Государственная символика и Государственный флаг России отражают не только географическое положение нашей страны, но её духовный и интеллектуальный потенциал, - говорит участник автозабега, главный специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения самарского Росреестра Юлия Покарева. - У нашего автозабега была важная цель - популяризация Российского триколора, осознание его значения и роли в истории нашего Отечества, расширение исторических знаний и патриотических чувств молодежи».

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области