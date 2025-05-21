Сотрудники полиции Самарской области наградили победителей районного этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

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В торжественной обстановке ребятам вручили грамоты и дипломы.

На территории Самарской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященного году Защитника Отечества, который проводится в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

Лучшие работы в трех возрастных категориях, а также победители специальной номинации, объявленной в честь 80-летия Великой Победы, выбирались специально созданными компетентными жюри в каждом территориальном органе региона.

Так, заместитель начальника по работе с личным составом Отделения МВД России по Шенталинскому району старший лейтенант полиции Ирина Антипова совместно с инспектором по делам несовершеннолетних лейтенантом полиции Анастасией Гильмановой в торжественной обстановке вручили победителям конкурса грамоты и подарки.

«Благодарим ребят за творческий подход и активную гражданскую позицию! Надеемся, что и в последующие годы они продолжат участвовать в конкурсе и поддерживать сотрудников полиции!» отметила Ирина Антипова.