Сотрудники полиции разъясняют иностранным гражданам ответственность за использование поддельных документов об отсутствии COVID-19

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Санкцией соответствующей статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Иностранные граждане, использующие в целях оформления вида на жительство в Российской Федерации в отделах по вопросам миграции поддельные медицинские документы об отсутствии COVID-19, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Санкцией ч.5 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" за такие противоправные деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (8462) 78-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.