Сотрудники полиции проводят с курсантами самарских автошкол информационно-профилактические занятия

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Госавтоинспекторы в Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистневском и Челно-Вершинском районах рассказали будущим водителям о важности соблюдения ПДД и госуслугах, предоставляемых МВД России.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу с жителями Самарской области, которые проходят обучение в автошколах региона. На днях мероприятия прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистневском и Челно-Вершинском районах.

В ходе встреч полицейские обозначили перед будущими водителями статистику дорожно-транспортных происшествий на территории региона, обсудили основные нарушения ПДД, которые допускали автолюбители, после чего продемонстрировали видеоматериалы по безопасности дорожного движения.

Руководители территориальных отделений Госавтоинспекции напомнили курсантам о важности правильного выбора скоростного режима, необходимости четкого и неукоснительного соблюдения ПДД, принципов взаимного уважения к другим участникам дорожного движения.

Также в рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде полицейские рассказали будущим водителям о подаче заявлений в электронной форме через портал Госуслуг: регистрация автомобиля, замена регистрационных знаков, запись на экзамен, выдача водительского удостоверения, оплата автоштрафов со скидкой – все эти услуги можно получить, записавшись на удобное время на портале «Госуслуги». Сотрудники Госавтоинспекции довели информацию и об электронных свидетельствах о регистрации автомобиля и водительских удостоверениях. «Теперь в виде QR-кода вы можете предъявить сотруднику ДПС не только СТС, но и водительские права. Данные об автомобиле и водителе загружаются из базы ГИБДД и всегда актуальны. Пока приложение работает в экспериментальном порядке, а это значит, что оригиналы документов должны быть у автовладельца на руках», - отметил начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску майор полиции Ильдар Бахитов.

В завершение мероприятия полицейские ответили на все интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, где специалист подробно расскажет, как просто и доступно получить государственную услугу по линии МВД России.