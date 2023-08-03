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Сотрудники полиции провели профориентационное мероприятие в молодежном центре «Лесная сказка»

3 августа 2023 13:37
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Сотрудники полиции провели профориентационное мероприятие в молодежном центре «Лесная сказка»

Ребята узнали об условиях прохождения службы в системе МВД, о требованиях к кандидатам желающим поступить в учебные организации органов внутренних дел.

2 августа на базе Молодежного центра «Лесная сказка» в рамках молодежного патриотического проекта «Vремя отважных» для юнармейцев Самарской области организована встреча с сотрудниками Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области. В формате диалога с подрастающим поколением заместитель начальника отдела - начальник отделения воспитательной работы отдела морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Рафаел Торосян и инспектор (по воспитательной работе) отделения воспитательной работы отдела морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Татьяна Мишина обсудили роль и значение органов внутренних дел РФ в современном обществе, а также разъяснили преимущества и правила поступления в учебные организации Министерства внутренних дел России.

Подполковник полиции отметил, что служба в полиции на сегодняшний день является престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Рафаел Торосян подчеркнул, для того, чтобы добиться успеха в выбранной профессии, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое, уметь и любить учиться и, конечно же, иметь хорошую физическую подготовку.

В завершении беседы полицейские пожелали юнармейцам активно проявлять свою гражданскую позицию и ответили на все интересующие их вопросы.

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