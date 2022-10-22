Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей тольяттинки

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей Чиркиной Татьяны Александровны, 1954 года рождения, которая 18.10.2022 в 12.15 часов ушла из дома по проспекту Московскому – 23 г. Тольятти и до настоящего времени не вернулась.



Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами женщины среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск пропавшей, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек. Помощь в розыске оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы без вести пропавшей: на вид 65-70 лет, рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые.



Была одета: куртка красного цвета, берет бордового цвета, брюки темно-серого цвета, ботинки черного цвета.



Всех, кто видел женщину или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8482) 934005, 89278912263 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33, по телефону 102.

Фото: ГУ МВД СО