Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего самарца

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Щекочихина Сергея Геннадьевича 1968 года рождения, ушедшего утром 9 ноября текущего года из дома, расположенного по адресу: город Самара, 6-я просека, д. 165.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: с помощью служебной собаки проводится обход жилого сектора и промышленной зоны. Проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, предполагаемого следования мужчины. Прибрежную полосу реки Волги обследуют водолазы Поисково-спасательной службы Самарской области.

В поисках задействованы более 100 сотрудников полиции, 41 общественник, из которых 19 представителей добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемого: на вид 53 года, рост 170-175 см, средней полноты, лицо смуглое, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая.

Был одет: темно-зеленая футболка-поло, темно-синие спортивные штаны с лампасами белого и синего цвета, черные замшевые кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Фото: ГУ МВД СО