Сотрудники полиции поздравили с днем рождения одну из легендарных женщин самарской полиции

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел легендарной сотруднице самарской полиции, всегда радушной женщине с добрыми глазами – Тамаре Федоровне Будаевой – исполнилось 77 лет.



На службу в органы внутренних дел Тамара Будаева пришла в августе 1974 года. За годы службы Тамара Федоровна набиралась опыта, занимая разные должности: секретарь-машинист, паспортист УВД Куйбышевского облисполкома, старший инспектор регистрационно-экзаменационного отделения.



Не заметила Тамара Федоровна, как сама стала наставником для многих поколений сотрудников органов внутренних дел. И сейчас она продолжает делиться своими знаниями в должности старшего инспектора группы делопроизводства и режима отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре. Молодые сотрудники всегда слушают ее с большим вниманием, ведь опыт у этой женщины богатейший. Многие из сотрудников полиции и работников нежно называют Тамару Федоровну «бабушкой». Старший инспектор ГДиР является наставником для молодых сотрудников, с удовольствием помогает советами, делится богатым жизненным опытом.



Традиционно свой день рождения Тамара Федоровна проводит в кругу родных и коллег. Начальник отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Илдар Чагаев, поздравляя Тамару Будаеву с праздником, особо отметил заботу, с которой именинница относится к каждому. Полковник полиции сердечно поблагодарил за бесценный опыт, трудолюбие, вручил памятный подарок и пожелал крепкого здоровья и долголетия. В этот день как действующие сотрудники органов внутренних дел, так и пенсионеры МВД России спешили поздравить свою наставницу и еще раз поблагодарить за многолетний труд и поддержку в различных жизненных ситуациях.

Фото: ГУ МВД СО