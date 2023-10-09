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Сотрудники полиции напомнили тольяттинцам основные правила противодействия мошенникам

9 октября 2023 12:47
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Сотрудники полиции напомнили тольяттинцам основные правила противодействия мошенникам

Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в городе Тольятти в рамках Всероссийской акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники полиции совместно с общественниками и представителями учреждений социальной защиты встретились с пожилыми гражданами города и напомнили им, как уберечься от преступных посягательств.

На базе литературной гостиной культурного центра «Автограда» оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска Елена Карапетян и заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов, обратили внимание пенсионеров на то, что способы мошеннических действий постоянно меняются, поэтому необходимо быть еще более внимательными.

Сотрудники полиции пояснили, что злоумышленники сообщают о якобы проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, представляются соцработниками, обращаются от лица детей и внуков, прося о материальной помощи.

Николай Шахов напомнил правила, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать неизвестные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их законности и безопасности.

В Похвистневском районе в рамках оперативно – профилактического мероприятия сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном Отделе Татьяной Лупцовой провели беседы с населением на улицах города.

Младший лейтенант полиции Ильхам Юсупов участковый уполномоченный полиции напомнил: если незнакомец представляется вам сотрудником полиции или другой государственной организации и просит перевести деньги, назвать СМС код, данные паспорта или счета – это мошенники. В таком случае необходимо немедленно прервать разговор.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Маргарита Фролова призвала родителей рассказать детям о основах безопасного поведения в сети Интернет. Сотрудник полиции подчеркнула, что несовершеннолетние зачастую становятся жертвами мошенников, переводя деньги в интернете незнакомцам.

Представитель общественности Татьяна Лупцова призвала присутствующих рассказать своим родственникам и друзьям простые правила как уберечь себя от злоумышленников.

В завершении мероприятия полицейские и общественники раздали гражданам специальные памятки по противодействию мошенничеству с номерами телефонов, по которым необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий.

 В свою очередь, граждане поблагодарили сотрудников полиции за проведенные ими важные и познавательные мероприятия.

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