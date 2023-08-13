Я нашел ошибку
Главные новости:
Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей?
Тольяттинские врачи отмечают, что профилактика заболеваний сердца и сосудов начинается с детства
Водолазы Поисково-спасательного отряда Специального назначения проводили поисковые работы.
На озере Сакулино в Новокуйбышевске утонул мужчина
С места ДТП в больницу доставлена пассажирка.
Полицейские работают на месте ДТП в Кинельском районе
Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.
Тольяттинский врач-кардиолог призвала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья сердца
Программа двухдневного визита включала посещение лечебных учреждений региона и Самарского государственного медицинского университета.
Самарскую область посетил министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов
В Тольятти сотрудники ДПС задержали подозреваемую в хранение наркотиков
В Тольятти сотрудники ДПС задержали подозреваемую в хранение наркотиков
Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
Сын похитил у отца стиральную машинку в Тольятти
Сын похитил у отца стиральную машинку в Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

13 августа 2023 14:06
116
Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции Самарской области проводят мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника.

Так, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Комсомольскому району города Тольятти встретились с ребятами оздоровительного лагеря «Плёс». Сотрудники полиции напомнили ребятам, что занятия спортом не только укрепляют здоровье и улучшают физическое развитие, но и формируют характер и силу воли, дарят хорошее настроение, воспитывают дисциплину, учат преодолевать трудности. Затем полицейские под ритмичную музыку показали ребятам комплекс упражнений, ежедневное выполнение которых позволит всегда быть в тонусе. Ребята активно включились в зарядку и с удовольствием повторили упражнения, получив участники заряд бодрости и хорошего настроения. Сотрудники полиции еще раз призвали подростков активно заниматься спортом, ведь хорошая физическая подготовка, в том числе, нужна и для того, чтобы приходить на помощь слабым, защищать тех, кто в этом нуждается. Ребята поблагодарили сотрудников полиции за позитивный настрой, отличное настроение и замечательное начало дня.

Сотрудники МО МВД России «Борский» совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели спортивные мероприятия с детьми на территории Детско-юношеской спортивной школы села Борское. На спортивной площадке активную зарядку провел участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Андрей Рыбаков и напомнил ребятам о том, что важно вести здоровый образ жизни и пожелал хороших и безопасных летних каникул.

Участковые уполномоченные полиции и следователь Отделения МВД России по Шенталинскому району совместно с представителем Союза женщин Шенталинского района Ириной Дементьевой провели веселую утреннюю зарядку с воспитанниками детского сада «Теремок». Перед началом мероприятия сотрудники полиции рассказали воспитанникам о пользе занятий спортом. Перейдя от теории к практике, стражи правопорядка и общественники под зажигательную музыку показывали различные физические упражнения, направленные на укрепление мышц и дыхательной системы. Участники акции получили не только заряд бодрости, позитива и отличного настроения, но и много полезной информации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
565
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
4065
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
720
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
708
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
810
Весь список