Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

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В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции Самарской области проводят мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника.

Так, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Комсомольскому району города Тольятти встретились с ребятами оздоровительного лагеря «Плёс». Сотрудники полиции напомнили ребятам, что занятия спортом не только укрепляют здоровье и улучшают физическое развитие, но и формируют характер и силу воли, дарят хорошее настроение, воспитывают дисциплину, учат преодолевать трудности. Затем полицейские под ритмичную музыку показали ребятам комплекс упражнений, ежедневное выполнение которых позволит всегда быть в тонусе. Ребята активно включились в зарядку и с удовольствием повторили упражнения, получив участники заряд бодрости и хорошего настроения. Сотрудники полиции еще раз призвали подростков активно заниматься спортом, ведь хорошая физическая подготовка, в том числе, нужна и для того, чтобы приходить на помощь слабым, защищать тех, кто в этом нуждается. Ребята поблагодарили сотрудников полиции за позитивный настрой, отличное настроение и замечательное начало дня.

Сотрудники МО МВД России «Борский» совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели спортивные мероприятия с детьми на территории Детско-юношеской спортивной школы села Борское. На спортивной площадке активную зарядку провел участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Андрей Рыбаков и напомнил ребятам о том, что важно вести здоровый образ жизни и пожелал хороших и безопасных летних каникул.

Участковые уполномоченные полиции и следователь Отделения МВД России по Шенталинскому району совместно с представителем Союза женщин Шенталинского района Ириной Дементьевой провели веселую утреннюю зарядку с воспитанниками детского сада «Теремок». Перед началом мероприятия сотрудники полиции рассказали воспитанникам о пользе занятий спортом. Перейдя от теории к практике, стражи правопорядка и общественники под зажигательную музыку показывали различные физические упражнения, направленные на укрепление мышц и дыхательной системы. Участники акции получили не только заряд бодрости, позитива и отличного настроения, но и много полезной информации.