Сотрудники полиции и общественники региона провели профориентационные беседы со студентами и школьниками

137

В рамках профориентационной работы сотрудники УМВД Самары побеседовали со студентами образовательных учреждений областного центра. В ходе беседы начальник ОРЛС территориального ОВД Сергей Устюгов провел с учащимися доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, подробно рассказал о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу. Сергей Устюгов акцентировал внимание на плюсах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, ранний выход на пенсию и многое другое. В завершение встреч полицейские раздали студентам памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию, ответили на интересующие вопросы.



А сотрудники полиции ОМВД России по Волжскому району посетили Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, где в режиме видеоконференцсвязи пообщались с учащимися из 25 школ. Помощник начальника Отдела (по работе с личным составом) начальник ОРЛС территориального ОВД подполковник внутренней службы Александр Кондрашкин рассказал учащимся о порядке поступления в учебные заведения МВД России. Разъяснил основные требования отбора кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности. Также, Александр Викторович отметил, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитие.

Фото: ГУ МВД СО