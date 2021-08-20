Сотрудники ОВД СО принимают активное участие в прививочной кампании

Я нашел ошибку
Главные новости:
Принимаются сообщения о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции
Ограничения связаны с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.
В Самаре будет ограничено движение: пройдут соревнования по лыжероллерам
Первые обладатели карты жителя уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта. 
В Самаре начали выдавать многофункциональные карты жителя
В отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования.
Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.
На улице Аэродромной в Самаре автомобиль сбил парня на переходе, водитель с места ДТП скрылся 
Эксперты премии высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовую систему и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей.
Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.
Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»
Обсудили дополнительные меры по сохранению здоровья и социальной поддержке работников предприятий.
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.15
0.69
EUR 86.61
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ОВД СО принимают активное участие в прививочной кампании

20 августа 2021 12:06
141
На середину августа от коронавирусной инфекции привито 77% личного состава.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел Самарской области принимают самое активное участие в прививочной кампании. На середину августа от коронавирусной инфекции привито 77% личного состава. Прививочные мероприятия проходят не только в медицинских учреждениях и передвижных пунктах. Для удобства сотрудников выездные бригады медиков работают и в самих подразделениях органов внутренних дел.

Начальник отдела ГИБДД О МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов подлился своей историей. Подполковник полиции всю жизнь занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Он и не мог предположить, что будет когда то на грани жизни и смерти. Оправившись от болезни подполковник полиции Дмитрий Баландов продолжает нести службу. И рекомендует всем не отказываться от вакцинации.

Эксперт экспертно криминалистического центра областного главка старший лейтенант полиции Елена Зайчикова призналась, что решение привиться от новой короновирусной инфекции было принято на семейном совете. Поводом послужило понимание того, что только таким образом можно обезопасить себя, своих близких и окружающих.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области обращаются ко все, кто еще не привился - принять единственно верное решение и сделать спасительную прививку.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

Теги: вакцинация самарские полицейские

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ГУ МВД СО напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги.
19 августа 2021, 09:20
Гражданам прошедшим вакцинацию аферисты могут предложить денежные бонусы
ГУ МВД СО напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги. Общество
533
Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир".
18 августа 2021, 11:55
В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса
Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир". Общество
721
Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19.
17 августа 2021, 16:03
«Самара, я привит!»: в условия акции внесены дополнения
Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19. Общество
863
В центре внимания
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
264
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
820
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1079
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1117
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
962
Весь список