Сотрудники ОВД СО принимают активное участие в прививочной кампании

141

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел Самарской области принимают самое активное участие в прививочной кампании. На середину августа от коронавирусной инфекции привито 77% личного состава. Прививочные мероприятия проходят не только в медицинских учреждениях и передвижных пунктах. Для удобства сотрудников выездные бригады медиков работают и в самих подразделениях органов внутренних дел.

Начальник отдела ГИБДД О МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов подлился своей историей. Подполковник полиции всю жизнь занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Он и не мог предположить, что будет когда то на грани жизни и смерти. Оправившись от болезни подполковник полиции Дмитрий Баландов продолжает нести службу. И рекомендует всем не отказываться от вакцинации.

Эксперт экспертно криминалистического центра областного главка старший лейтенант полиции Елена Зайчикова призналась, что решение привиться от новой короновирусной инфекции было принято на семейном совете. Поводом послужило понимание того, что только таким образом можно обезопасить себя, своих близких и окружающих.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области обращаются ко все, кто еще не привился - принять единственно верное решение и сделать спасительную прививку.

Фото: ГУ МВД СО