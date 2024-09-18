Сотрудники ОСН «Мангуст» УФСИН СО завоевали «серебро» на соревнованиях по практической стрельбе

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В Новокуйбышевском стрелковом клубе «Ранчо» собрались лучшие стрелки специальных подразделений силовых структур, а также спортсмены-любители, имеющие необходимую подготовку. Все они приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе. Региональное УФСИН на состязаниях представляли сотрудники ОСН «Мангуст».



Команды должны были разделиться по парам и поразить мишени в ограниченном пространстве, из неудобных положений, после преодоления водной преграды, в условиях штурма окопов.



Также в число упражнений вошло метание гранат, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, переноска манекена, обозначающего раненого, и ящика с боеприпасами.



По итогам соревнований команда спецназа регионального УФСИН заняла почетное второе место.



– Результат достойный, хотя, конечно же, всегда надо стремиться к лучшему. Наши коллеги из «Грома» оказались в этот раз чуть лучше и обошли по очкам. Продолжим совершенствовать свою подготовку и к следующим соревнованиям постараемся улучшить результат до первого места, – поделился впечатлениями участник соревнований сотрудник ОСН УФСИН России по Самарской области.



Поздравляем призеров соревнований и желаем им дальнейших успехов в службе и спорте, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО