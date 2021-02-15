Сотрудники ОМОН провели профилактическое занятие в одной из самарских школ

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Сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое занятие с учащимися общеобразовательной школы №16. Мероприятие было посвящено 15-летию со дня образования Национального антитеррористического комитета.



Вместе с представителями Росгвардии в занятии приняли участие сотрудники прокуратуры Октябрьского района областного центра. Они рассказали ребятам, что такое «терроризм», «террористический акт» и «экстремизм» и почему с ними необходимо бороться.



Основной акцент на занятии был сделан на так называемом «телефонном терроризме» - о его недопустимости, о том, какие технические средства стоят на вооружении спецслужб, чтобы ловить телефонных хулиганов, а также о том, какая ответственность ждет школьника и его родителей за подобные «шутки».



Но, безусловно, наибольшее впечатление на молодых людей произвело выступление служебной собаки - лабрадора по кличке Фелиция. Фелиция служит в Росгвардии и натренирована на розыск взрывчатки. Кинолог на практике продемонстрировал основные элементы дрессуры. Собака, в частности, выполнила упражнение по поиску имитированных взрывчатых веществ.



Школьники активно интересовались, спецификой службы в специальном подразделении, а также тем, какие качества нужны тем, кто планирует стать его сотрудником . Росгвардейцы обстоятельно и подробно ответили на все вопросы. Помимо этого росгвардейцы рассказали школьникам – о буднях отряда, о ежедневных тренировках бойцов, о том, какие специальности существуют в отряде мобильном особого назначения. Учащимся был продемонстрирован короткий фильм о специфике работы подразделений Росгвардии.



- Подобные совместные мероприятия позволяют подрастающему поколению побольше узнать о работе специальных подразделений, увидеть изнутри будни тех, кто ежедневно спасает жизни людей и оберегает покой граждан, - подчеркнул офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.



В завершение встречи преподавательский состав школы поблагодарил росгвардейцев и выразило надежду, что эта встреча не будет последней.