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Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
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Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
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Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона

9 сентября 2022 16:34
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Уроки безопасности будут проводиться в течение всего периода Месячника безопасности детей, вплоть до 30 сентября.

В рамках месячника безопасности детей сотрудниками Главного управления продолжают проводиться уроки по основам безопасности жизнедеятельности в школах Самарской области.

Вчера инспекторы ГИМС посетили школу №145 и Самарский техникум кулинарного искусства, где рассказали студентам и школьникам об итогах купального сезона и правилах безопасности у воды в осенний период.

К сожалению, летом 2022 года на водных объектах области погибло 3 детей.

Все они находились у воды без сопровождения взрослых.

В течение всего летнего сезона инспекторы ГИМС проводили профилактические рейды и разъяснительную работу с населением.

С приходом осени меняется погода, а с нею и сезонные риски.

«Соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах необходимо в любое время года. Лето закончилось, на улице заметно похолодало. Пройдет еще некоторое время и все водоемы начнут покрываться ледяной коркой. Желание покататься на коньках на неокрепшем льду появляется у многих ребят. Поэтому для нас важно заранее предупредить детей об опасности, которую представляет тонкий лед, и к каким трагичным последствиям может привести выход на неокрепший лед водоемов», - отметил инспектор Самарского отделения Центра ГИМС Ярослав Зыкин.

Знания, полученные ребятами на уроках ОБЖ, должны помочь им избежать попадания в чрезвычайные ситуации на водных объектах. Уроки безопасности будут проводиться в течение всего периода Месячника безопасности детей, вплоть до 30 сентября.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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