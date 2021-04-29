Сотрудники МЧС СО рассказали малышам правила безопасного поведения дома и на улице

47

Сегодня в гости к воспитанникам самарских детских садов «Водолейчик» и «Планета детства» пришли сотрудники МЧС России, чтобы познакомить малышей с правилами безопасного поведения дома и на улице, и обучению навыкам осторожного обращения с источниками потенциальной опасности.

Ребятам рассказали о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара, и как следует себя вести, если пожар уже случился.

Дошколята выучили номера экстренных служб «01» и «101» и узнали почему «спички - детям не игрушка», и чем опасна игра с огнем.

Учить правила пожарной безопасности веселее и интереснее вместе с героями мультфильмов. После беседы с инспектором малышам, на примере мультипликационных персонажей, показали к чему могут привести шалости со спичками и зажигалками, и игры с электрическими приборами.

В конце мероприятий дошкольники уже без особого труда рассказывали гостям все основные правила пожарной безопасности.

С работниками детского сада также был проведен инструктаж о правилах пожарной безопасности. Инспекторы еще раз напомнили действия при эвакуации из здания в случае пожара и при использовании первичных средств пожаротушения.

В завершение встречи дети, воспитатели, а также руководство детского сада поблагодарили сотрудников МЧС России за уделенное время и активное участие в воспитании культуры безопасности жизнедеятельности детей, рассказали в пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС