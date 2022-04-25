Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

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Ежегодно, в апреле, сотрудники Главного управления проводят в образовательных учреждениях региона уроки, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля исполняется 36 лет со дня одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества.

Целью таких уроков является сохранение памяти о чернобыльской трагедии и подвиге пожарных, принявших на себя первые удары огненной и радиоактивной стихии.

На днях сотрудники Главного управления посетили самарскую школу № 29 им. начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области А.К. Карпова.

Принял участие в мероприятии ветеран МЧС России Александр Комаринский, который рассказал ребятам о своей службе в составе оперативной группы гражданской обороны СССР, задействованной в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Николаевич имеет статус участника последствий Чернобыльской аварии, а в командировке в 1990 году занимался организацией связи между воинским частями и подразделениями в 30 км зоне и за ее пределами.

Также сотрудники МЧС показали школьникам слайды по теме урока и рассказали о событиях тех тяжелых дней 1986 года, о действиях пожарных, первыми прибывшими к месту трагедии и продолжавшими бороться с последствиями аварии в последующие дни.

Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек, среди которых подразделения пожарной охраны, министерства обороны СССР, научные сотрудники, специалисты, лица рабочих специальностей.

Во время мероприятия ребятам продемонстрировали средства индивидуальной защиты, такие как противогаз и защитный костюм Л-1, рассказали об их назначении и даже разрешили примерить всем желающим.

Память об аварии на Чернобыльской АЭС должна сохраняться во избежание повторения тех страшных событий и тяжелых последствий для всего человечества. Подрастающему поколению необходимо показывать значимость экологической трагедии на примере аварии и сформировать чувство ответственности по отношению к окружающей среде, а также увековечить в памяти потомков подвиг ликвидаторов последствий аварии, пожертвовавших собственной жизнью ради жизни других людей.

Фото: ГУ МЧС СО